Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Yeni yasakların gündeme gelmesiyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının olabileceği iddia edildi. Corona virüs vaka sayısında artış gözlenmesinin ardından başta büyükşehirler olmak üzere bölgesel sokağa çıkma yasakları gündemde yer alıyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çataklı, sosyal medyada dolaşan sokağa çıkma yasağı belgesinin de sahte olduğunu belirtti.
İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
* Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur.
* Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır.
* Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini denetimlerin arttırılması konusunda uyarırken, hareketliliğin en fazla olduğu cadde ve sokaklarda, toplu ulaşım alanlarında, sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik, spor ve yürüyüş alanlarında ek tedbirlerin alınmasını istedi.
Başta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Mardin ve Batman olmak üzere hareketliliğin fazla olduğu, izolasyonun sağlanamadığı kentlerdeki ilçe, semt ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.
İstanbul ve tatil bölgelerinden yansıyan tekne, kır partileri ile başta beach'ler olmak üzere plaj ve sahillerde oluşan yoğunlukla ilgili de önlemler arttırılacak.
Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği bu tür durumlarda, kurallara uymayanlara ayrı ayrı para cezasının yanı sıra sorumlu kişilere adli işlem de yapılacak.
Kurallara uymayan beach mühürlenecek, tekneler ise bağlanacak, sorumlu kişilerle ilgili de adli işlem (2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası) başlatılacak.
COVID-19 testi pozitif çıkan ve evde karantina altında tedavisine karar verilenler için de sıkı önlemler geliyor. Karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince para cezası kesilirken, ayrıca hastalık yaymak suçundan da Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195'inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirlerine ilişkin yayımlanan ek genelgeyle salgınla mücadelede yeni yöntemlere gidiliyor.
Bu kapsamda pilot il seçilen Kırıkkale'de, denetim faaliyetlerinin tek elden yönetiminin sağlanması amacıyla valilik bünyesinde 'İl Salgın Denetim Merkezi' oluşturuldu.
100 kişilik de il salgın denetim ekibi kuruldu. Göreve başlayan ekip, sokak sokak gezerek işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yapacak. Denetlenen kişilerin isim, adres ve varsa ihmal bilgilerini kayda alan ekip, bilgileri oluşturulan veri tabanına aktardı.
Vaka sayısı artış gösteren Konya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu bir takım kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda, 15 Ağustos'tan itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerini 31 Ağustos'a kadar ertelendi. Özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde 31 Ağustos'a kadar eğitimlere ara verildi.
Özel araçları ile şehre giriş yapan veya şehir dışına çıkış yapan kişilerin kontrol noktalarında 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde giriş ve çıkışlarına izin verilmeyecek.
Öte yandan Bartın'ın Ulus ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantina altına alındı. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünde bir nişan sonrası Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında taziyeler yasaklanırken, düğünlere de kontrol geldi. Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kontrollü sosyal hayat sürecine uygun, salgınla mücadelede alınacak ek tedbirleri görüşmek üzere Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı.