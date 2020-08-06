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    • 06.08.2020 Gazete
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    ÇiftlikBank'ın kurucusu 'Tosuncuk' itirafçı olan eski ’sunu tehdit ettirdi!

    Çiftlikbank'ta 1 milyar 139 milyon liralık vurgun yapan 'ın bir marifeti daha ortaya çıktı. Tosuncuk'un, cezaevine avukat gönderip itirafçı 'su 'u "ailesine zarar vermekle" tehdit ettiği anlaşıldı.

    Tehditbank
    Çiftlikbank'ta 1 milyar 139 milyon liralık vurgun yapan 'ın bir marifeti daha ortaya çıktı. Tosuncuk'un, cezaevine avukat gönderip itirafçı 'su 'u "ailesine zarar vermekle" tehdit ettiği anlaşıldı.



    HAPİSTE TEHDİT
    Yüksek     kâr vaadiyle on binlerce kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandıran firari Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni bir foyası ortaya çıktı. Aydın'ın aleyhine ifade veren eski CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği anlaşıldı. İddiaya göre cezaevine giden avukat Eylem Tabur, Yurdakul'a çocuklarının ve ailesinin isimlerinin aldığı bir kağıt göstererek ifadesini geri çekmesi telkininde bulundu. Şikayet üzerine avukat Tabur 'nde dava açıldı.

    DİLEK YAMAN






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