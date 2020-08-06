Çiftlikbank'ta 1 milyar 139 milyon liralık vurgun yapan Mehmet Aydın'ın bir marifeti daha ortaya çıktı. Tosuncuk'un, cezaevine avukat gönderip itirafçı CEO'su Cumhur Yurdakul'u "ailesine zarar vermekle" tehdit ettiği anlaşıldı.
HAPİSTE TEHDİT
Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandıran firari Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni bir foyası ortaya çıktı. Aydın'ın aleyhine ifade veren eski CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği anlaşıldı. İddiaya göre cezaevine giden avukat Eylem Tabur, Yurdakul'a çocuklarının ve ailesinin isimlerinin aldığı bir kağıt göstererek ifadesini geri çekmesi telkininde bulundu. Şikayet üzerine avukat Tabur Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
DİLEK YAMAN
HAPİSTE TEHDİT
Yüksek kâr vaadiyle on binlerce kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandıran firari Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni bir foyası ortaya çıktı. Aydın'ın aleyhine ifade veren eski CEO'su Cumhur Yurdakul'u tehdit ettirdiği anlaşıldı. İddiaya göre cezaevine giden avukat Eylem Tabur, Yurdakul'a çocuklarının ve ailesinin isimlerinin aldığı bir kağıt göstererek ifadesini geri çekmesi telkininde bulundu. Şikayet üzerine avukat Tabur Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
DİLEK YAMAN