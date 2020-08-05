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    • 05.08.2020 09:00
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    Son dakika: 'da yolcu otobüsü personelini taşıyan minibüse çarptı: 1 ölü

    Son dakika haberine göre, 'den 'a giden yolcu otobüsü, istikametinde personelini taşıyan minibüse arkadan çarptı. da, minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.

    Ankara'da yolcu otobüsü personel minibüsüne çarptı
    , sabah saat 07.00 sıralarında Çevreyolu üzeri Yaşamkent mevkisinde meydana geldi. Furkan İ. idaresindeki 'den 'a giden 31 AVZ 72 plakalı yolcu otobüsü, istikametinde ilerlerken personelini taşıyan Ramazan K. kontrolündeki 06 C 6968 plakalı minibüse yolun orta şeridinde arkadan çarptı.

    Kazanın etkisiyle yoldan çıkarak yol kenarına devrilen münibüsteki 17 yolcudan, Birol Üneşi (39) hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.




    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Kurumuna götürüldü.

    Polis, kazaya ilişkin yaptığı inceleme kapsamında yolcu otobüsünün sürücüsünü ifadesi alınmak üzere gözaltına alarak karakola götürdü. Kaza yapan yolcu otobüsünde ölen ya da yaralanan olmazken otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan yolcular ise kaza mahalline gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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