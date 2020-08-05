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    • 05.08.2020 Gazete
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    , 'ya , yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecek

    , ’daki meşru hükümete destek verdi. Ancak bazı ülkeler, bu durumdan rahatsız olduklarını bildirdi. bir kez daha açık açık ilan etti: Türkiye, , yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecektir...

    Her şey Libya için!
    Türkiye, 'da darbeci Hafter'e karşı 'nin de tanıdığı meşru hükümete her türlü desteği verdi. , , BAE, , hatta bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. da 'de boy göstermek için Hamburg adlı savaş gemisini bölgeye gönderdi.

    Tüm bu gelişmeler karşısında , bir kez daha kararlılığını bildirdi: 'nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançları bulunmaktadır. Türkiye, "Libya Libyalılar'ındır" prensibiyle hareket etmektedir. Türkiye, uluslararası hukuka uygun olarak Libya'da bulunmaktadır. Bugüne kadar verdiği , yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya devam edecektir.



    Libyalı 171 Kara Harp Okulu öğrencisi 'da Terörle Mücadele ve tatbikat Komutanlığı'nda komando eğitimi alıyor. Türkiye'nin eğittiği Libyalı askerler, ülkesini teröristlerden koruyacak.



    Alman savaş gemisi, Libya'ya doğru yola çıktı.
    Haberler Güncel Türkiye, Libya'ya askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya kararlılıkla devam edecek
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