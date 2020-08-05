Türkiye, Libya'da darbeci Hafter'e karşı BM'nin de tanıdığı meşru hükümete her türlü desteği verdi. Fransa, Mısır, BAE, İsrail, hatta Yunanistan bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Almanya da Akdeniz'de boy göstermek için Hamburg adlı savaş gemisini bölgeye gönderdi.
Tüm bu gelişmeler karşısında Ankara, bir kez daha kararlılığını bildirdi: Türkiye'nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançları bulunmaktadır. Türkiye, "Libya Libyalılar'ındır" prensibiyle hareket etmektedir. Türkiye, uluslararası hukuka uygun olarak Libya'da bulunmaktadır. Bugüne kadar verdiği askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya devam edecektir.
Libyalı 171 Kara Harp Okulu öğrencisi Isparta'da Terörle Mücadele ve tatbikat Komutanlığı'nda komando eğitimi alıyor. Türkiye'nin eğittiği Libyalı askerler, ülkesini teröristlerden koruyacak.
Alman savaş gemisi, Libya'ya doğru yola çıktı.
Tüm bu gelişmeler karşısında Ankara, bir kez daha kararlılığını bildirdi: Türkiye'nin Libya ile 500 yıla varan ortak tarihi, kültürü, anlayış ve inançları bulunmaktadır. Türkiye, "Libya Libyalılar'ındır" prensibiyle hareket etmektedir. Türkiye, uluslararası hukuka uygun olarak Libya'da bulunmaktadır. Bugüne kadar verdiği askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğini sağlamaya devam edecektir.
Libyalı 171 Kara Harp Okulu öğrencisi Isparta'da Terörle Mücadele ve tatbikat Komutanlığı'nda komando eğitimi alıyor. Türkiye'nin eğittiği Libyalı askerler, ülkesini teröristlerden koruyacak.
Alman savaş gemisi, Libya'ya doğru yola çıktı.