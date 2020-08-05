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    • 05.08.2020 23:30
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    ndan ’e taziye mesajı

    , 'in Marib bölgesinde yaşanan ve can kayıplarına sebep olan felaketiyle ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda, felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

    Dışişleri Bakanlığından Yemen’e taziye mesajı

    , 'in Marib bölgesinde yaşanan ve can kayıplarına sebep olan felaketiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

    Bakanlık mesajında, "Halihazırda büyük bir insani felaketle karşı karşıya bulunan Yemen'de Marib bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle can kayıplarının olduğu ve sel felaketinin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

    Mesajda, felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığından Yemen’e taziye mesajı
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