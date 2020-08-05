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    • 05.08.2020 14:59
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    ? online yapılıyor mu, ücretli mi?

    ? Gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Çin’de başlayan ve diğer dünya ülkelerini de etkisi altına alan corona virüs herkesin korkulu rüyası oldu ve belirtileri de sıkça araştırılıyor. Kendi sağlığından şüphe edenler ise online yapılıyor mu, ücretli mi? Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte sizler için tüm merak edilenleri derledik.

    Corona virüs testi yapan devlet hastaneleri hangileri? Corona virüs testi online yapılıyor mu, ücretli mi?

    Sağlık Bakanlığı tarafından online corona testi sayfası erişime açıldı ve böylece hastaneye gitmeden yaptırabilmek mümkün. Corona virüs testi yapan devlet hastanelerinin yanı sıra online olarak herhangi bir ücret ödemeden yaptırabiliyorsunuz. Corona virüs testi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı da çok merak edilerek araştırılıyor. Bu sorunun da yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Corona virüs testi yapan hastaneler ve online site…

    ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TEST EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    SAĞLIK BAKANLIĞI ONLINE CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

    Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:
    SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir
    SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):
    1- Evet 2- Hayır
    SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz
    1- Kronik akciğer hastalığı
    2- Diyabet (şeker) hastalığı
    3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)
    4- Kronik karaciğer hastalığı
    5- Kronik böbrek hastalığı
    6- Kronik kalp rahatsızlığı
    7- Genetik rahatsızlık
    8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum
    9- Kan kanseri (hematolojik kanser)
    10- Diğer kanser türleri (solid kanser)
    11- Kemoterapi görüyorum
    12- Bağışıklık sistemi bozukluğu
    13- Kortizon tedavisi alıyorum

    SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)
    SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?
    1- Evet 2- Hayır
    SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?
    1- Evet 2- Hayır
    SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?
    1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok
    2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)
    3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)
    4- Yeni başlayan öksürük
    5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)
    6- Yeni başlayan boğaz ağrısı
    7- Yeni başlayan baş ağrısı
    8- Yeni başlayan göğüs sıkışması
    9- Yeni başlayan burun akıntısı
    10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)
    11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)
    12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?

    CORONA VİRÜSÜ TESTİ YAPAN HASTANELER

    Adana Şehir Hastanesi
    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Ankara Şehir Hastanesi
    Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Bursa Şehir Hastanesi
    Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
    Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Eskişehir Şehir Hastanesi
    Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Isparta Şehir Hastanesi
    Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Kayseri Şehir Hastanesi
    Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Yozgat Şehir Hastanesi
    Haberler Güncel Corona virüs testi yapan devlet hastaneleri hangileri? Corona virüs testi online yapılıyor mu, ücretli mi?
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