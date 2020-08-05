Corona virüs testi yapan devlet hastaneleri hangileri? Corona virüs testi online yapılıyor mu, ücretli mi?

CORONA VİRÜSÜ TESTİ YAPAN HASTANELER



Adana Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi