Şahıs Aydos Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken olayın meydana geldiği belirlendi.

Aydos Ormanı'ndaki yangında flaş gelişme! Yangının nasıl ve kim tarafından çıkarıldığı tespit edildi