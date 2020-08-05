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    • 05.08.2020 15:44
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    'ndaki da flaş gelişme! Yangının nasıl ve kim tarafından çıkarıldığı tespit edildi

    'da 'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yangının aklen malul olduğu belirlenen bir şüpheli tarafından çıkarıldığı, tespit edildi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    Aydos Ormanı'ndaki yangında flaş gelişme!
    Bugün saat 11.10 sıralarında Pendik ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi mevkiinde meydana gelen "Orman Yangını" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.
    Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda yangının Kemal G. (37) isimli şahıs tarafından çıkarıldığı tespit edildi.
    Şahıs Aydos Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken olayın meydana geldiği belirlendi.
    Sabah/ Sema Alim Dalgıç
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