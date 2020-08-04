KPSS memur alım 2020/1 tercih sonuçları şu sıralar adaylar tarafından en fazla merak edilenler arasına girmiş durumda. Ayrıca adayların en çok merak ettikleri konulardan olan KPSS merkezi atama ile bu yıl kamuya 2582 memur alımı yapılacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından yapılacak alımlarda adayların KPSS puanları ele alınacak. Adaylar, tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre tercih işlemlerini yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki ÖSYM KPSS memur alımları taban puan kaça düşer?
KPSS-2020 1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2020/1 tercih sonuçları hakkında ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçen yıl tercih işlemleri 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu süreç ele alındığında 2020 KPSS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
ÖSYM KPSS 2020/1 LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIMLARI:
ÖSYM KPSS 2020/1 ile 76 kamu kurumu ve üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2582 kişilik kadro ile memur alımı yapacak. Bu yönde Lise mezunu 131, Ön Lisans mezunu 912 ve lisans mezunu 1539 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak.
KPSS-2020/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
Tercih işlemleri, KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS TABAN PUANLARI KAÇA DÜŞER?
KPSS tercihlerinde bulunan adayların her yıl merak ettikleri konulardan biriside Merkezi atamalarda KPSS puanının taban kaça düşeceği oluyor. Geçmiş yollarda 60 altı atama olmuştu ancak yine de ihtimaller çok düşük. Buna göre geçmiş yıllara baktığımızda Lise mezunları için düşük KPSS 75 puan ve üzeri. Ön Lisans mezunlarından 70 puan ve üzeri. Lisans mezunları için 65 puan ve üzeri atama yapılmaktadır.