KPSS TABAN PUANLARI KAÇA DÜŞER?

KPSS tercihlerinde bulunan adayların her yıl merak ettikleri konulardan biriside Merkezi atamalarda KPSS puanının taban kaça düşeceği oluyor. Geçmiş yollarda 60 altı atama olmuştu ancak yine de ihtimaller çok düşük. Buna göre geçmiş yıllara baktığımızda Lise mezunları için düşük KPSS 75 puan ve üzeri. Ön Lisans mezunlarından 70 puan ve üzeri. Lisans mezunları için 65 puan ve üzeri atama yapılmaktadır.