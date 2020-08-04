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    • 04.08.2020 17:41
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    Kurban Bayramı’nı geride bırakan vatandaşlar bu kez kurban etinden yapılan tarifleri araştırmaya başladı. Gündemde en çok ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Akşam yemeğinde sofralarınıza ekleyeceğiniz, tadına doyum olmayan en güzel tarifi sizler için derledik. Hem kendinize hem de sevdiklerinize sunacağınız, hazırlanması kolay olan haberimizde yer alıyor.

    Kuzu ciğeri nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli kuzu ciğeri kavurması tarifi!

    Kuzu ciğeri en sevilen lezzetlerden biridir ve sofralarda her zaman yer verilir. Kurban Bayramı'nda da kesilen etler kuzu ciğeri yaparken güzel bir yemeğe dönüşür. Bu nedenle kuzu ciğerinin hem lezzetli hem de kolay hazırlanan tarifi gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Kuzu ciğerini kavurma yöntemiyle pişirerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

    Malzemeler
    500 gram kuzu ciğeri
    2 adet kuru soğan (iri iri doğranmış)
    2 adet yeşil biber
    1 adet kırmızı biber
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    2 avuç maydanoz
    Kimyon
    Karabiber
    Pul biber
    Tuz

    Yapılışı:
    Ciğerin dışındaki ince zarı çıkarabilirseniz bıçakla sıyırıp soyun.
    Çıkaramazsanız doğrarken gözünüze çarpanları soyabilirsiniz. Fazla hırpalamayın.
    Sudan nazikçe geçirip doğrama tahtasına alın.
    Küçük küpler halinde doğrayıp tavanıza alın, üzerine bir su bardağı soğuk su koyup suyunu çekene kadar arada karıştırarak, yarı kapalı şekilde kapağını kapatın.
    Suyunu tamamen çektiğinde, yağını ve sebzeleri ekleyin ve beraber kavurun.
    Pişmeye yakın baharatlarını ilave edin.
    Tamamen kavrulduğunda maydanozları ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
    Sıcak servis yapın.
    Haberler Güncel Kuzu ciğeri nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli kuzu ciğeri kavurması tarifi!
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