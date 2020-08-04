KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri belli oldu mu? KPSS sınavları ne zaman?

Gündemde en çok araştırılan eğitim konuları arasında KPSS sınavları yer alıyor. ÖSYM'nin her yıl düzenlediği KPSS sınavı lisans, önlisans, ortaöğretim, DHBT gibi ayrı oturumlarda gerçekleştiriliyor. KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri en çok merak edilen ve arama motorları üzerinden sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Peki 2020 yılında hangi tarihlerde gerçekleşecek?