ÖSYM aracılığı ile KPSS 2020/1 tercihleri alındı. 2582 kişilik merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 yılı en düşük puanlar kaç olur? Tercih süreci 04 Ağustos 2020 tarihi saat 23:59 itibari ile bitiyor ve sonuçlar tercih sürecinden bir haftalık süre içerisinde açıklanacaktır. Geçmiş yıllara baktığımızda genellikle sonuçlar en geç 10 gün içerisinde duyurulmaktadır. Bu kapsamda 04 Ağustos 2020 tarihinde sona eren tercihler için sonuçlar en geç 15 Ağustos 2020 tarihine kadar duyurulacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
KPSS-2020 1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2020/1 tercih sonuçları hakkında ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçen yıl tercih işlemleri 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu süreç ele alındığında 2020 KPSS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
ÖSYM KPSS 2020/1 LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIMLARI:
ÖSYM KPSS 2020/1 ile 76 kamu kurumu ve üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2582 kişilik kadro ile memur alımı yapacak. Bu yönde Lise mezunu 131, Ön Lisans mezunu 912 ve lisans mezunu 1539 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak.
KPSS-2020/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.
Tercih işlemleri, KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS TABAN PUANLARI KAÇA DÜŞER?
KPSS tercihlerinde bulunan adayların her yıl merak ettikleri konulardan biriside Merkezi atamalarda KPSS puanının taban kaça düşeceği oluyor. Geçmiş yollarda 60 altı atama olmuştu ancak yine de ihtimaller çok düşük. Buna göre geçmiş yıllara baktığımızda Lise mezunları için düşük KPSS 75 puan ve üzeri. Ön Lisans mezunlarından 70 puan ve üzeri. Lisans mezunları için 65 puan ve üzeri atama yapılmaktadır.