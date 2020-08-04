ÖSYM aracılığı ile KPSS 2020/1 tercihleri alındı. 2582 kişilik merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 yılı en düşük puanlar kaç olur? Tercih süreci 04 Ağustos 2020 tarihi saat 23:59 itibari ile bitiyor ve sonuçlar tercih sürecinden bir haftalık süre içerisinde açıklanacaktır. Geçmiş yıllara baktığımızda genellikle sonuçlar en geç 10 gün içerisinde duyurulmaktadır. Bu kapsamda 04 Ağustos 2020 tarihinde sona eren tercihler için sonuçlar en geç 15 Ağustos 2020 tarihine kadar duyurulacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.