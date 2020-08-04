İl dışı atama başvuruları ne zaman? MEB İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır?

Bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin başvurabildikleri il dışı atama başvuruları ne zaman? İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il dışı atama başvuru takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Başka bir ile geçmek isteyen binlerce öğretmenin başvuracağı atamalar için detaylar belli oldu.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı il dışı atama takvimini yayımladı. Görev yeri değişikliği atama başvuruları 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar başvuruları mebbis.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapabilecek.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden kontrol edecek. Yanlış ya da eksik bilgilerin düzeltilmesi belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il,ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İller arası yer değiştirme başvurusu yapacak adaylar aynı ilden veya farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Başvuru yapacak öğretmenlere tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak başka bir il tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek.
İl dışı atama başvuruları eğitim kurumu müdürlüğü, il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylatıldıktan sonra geçerlilik kazanacak. Bu birimler tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylığı kaldırılmış olmak,
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2' nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.