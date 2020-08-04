İl dışı atama başvuruları ne zaman? MEB İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır?

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden kontrol edecek. Yanlış ya da eksik bilgilerin düzeltilmesi belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il,ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İller arası yer değiştirme başvurusu yapacak adaylar aynı ilden veya farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Başvuru yapacak öğretmenlere tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak başka bir il tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek.

İl dışı atama başvuruları eğitim kurumu müdürlüğü, il, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylatıldıktan sonra geçerlilik kazanacak. Bu birimler tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.