ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

2020 ALES sınavı için az bir zaman kaldı ve kariyerini akademik olarak yüksek öğretim kurumlarında devam ettirmek isteyenler ALES sınav yerlerini öğrenmek ve sınav giriş belgesini almak istiyor. Peki ÖSYM, 2020 ALES sınav giriş belgesi sorgulama sayfasını adayların erişimine açtı mı? İşte merak edilenler…
ALES 2020 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, ALES 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.
ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 2020 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
ALES NEDİR?
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için girilmesi zorunlu olan bir sınavdır.
ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.
Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.