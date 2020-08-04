2020 bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı soruları ve puanları!

Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 bursluluk sınavı soruları ve puanları sınava girecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde burs almak isteyen öğrenciler bursluluk sınavı hakkında araştırma yapıyor. Peki, 2020 bursluluk sınavı ne zaman? İşte sınav hakkında araştırılan bilgiler!
BURSLULUK SINAVI PUANLARI!
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf diğer: çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
2020 İOKBS Bursluluk sınavı 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
BURSULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."