2020 bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı soruları ve puanları!

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2020 İOKBS Bursluluk sınavı 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

BURSULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."