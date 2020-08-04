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    • 04.08.2020 15:17
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    200 milyonluk mirasın varisi 'e 9 bin liralık haciz şoku

    Genelev Patroniçesi olarak tanınan 'dan kendisine 200 milyon lirayı aşkın bir servet kalan , ilginç bir haberle gündeme geldi. Çilingir'in kendisine ait binlerce daireden 5'inin aidatını ödemediği için hakkında 9 bin liralık icra takibi başlatıldı.

    200 milyonluk mirasın varisine 9 bin liralık haciz şoku

    Genelev Patroniçesi 2001'de hayatını kaybettiğinde arkasında tek mirasçısı olarak Amerika'da yaşayan oğlu 'i bıraktı. Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan Kerope Çilingir, genelev işletmelerini kapattı.

    5 DAİRENİN AİDATINI ÖDEMEMİŞ
    Şu an 80 yaşında olan Kerope Çilingir'e 200 milyonluk dev bir miras kaldı. Milyonluk mirasın sahibi Çilingir ise İstanbul Şişli'de bulunan Polat Palas apartmanında 15-16-20-21-22 numaraları dairelerinin aidatlarını ödemediği için mahkemelik oldu.

    İddianame göre, apartmanda yönetim kurulu kararıyla ortak giderler kat maliklerinden tahsil edilecekti. Kerope Çilingir 2020 yılı Ocak ayından Temmuz ayına kadar olan aidat ücretini ödemedi.

    İCRALIK OLDU
    Kendisine yapılan tebliğlere rağmen ödeme yapmak istemeyen Çilingir'den alacaklı olan apartman yönetimi, İstanbul İcra Müdürlüğüne başvurdu. Yönetim, birikmiş aidat ücreti olarak Çilingir'e 9 bin lira icra takibi başlattı.

    İCRAYA İTİRAZ ETTİ
    Hakkındaki icra takibine itiraz eden Çilingir ise, söz konusu apartmanda kamet etmediğini, söz konusu ücretin ne ile alakalı olduğunun bilgisine sahip olmadığını, yönetimde alınan kararın kendisinde tebliğ edilmediğini belirtti. Dosya, hukuk mahkemesine gönderildi.

    Dilek Yaman/Sabah

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