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    • 04.08.2020 00:59
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    'da vakalar artınca yasaklandı

    'da son hünlerde artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle aldığı yeni kararla il genelinde yapılmasını yasakladı.

    Şanlıurfa'da taziye yasağı

    , son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle lerin yasakladığını duyurdu. Kurul tarafından alınan kararda, "İlimizde son zamanlarda vaka artışlarına neden olduğu tespit edilen taziyeler ile ilgili olarak, ilimizde son dönemlerde arttan vaka sayılarını kontrol edebilmek amacıyla gerek taziye evleri, köy odaları ve benzeri ortak alanlarda gerekse evlerde taziyelerin yapılmamasına, cami görevlilerince cenaze sahiplerine duyuru yapılıp bilgi verilmesine ve kurallara uyulmayan taziyelerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, konu ile ilgili kolluk kuvvetlerince her türlü tedbirin alınmasına" karar verildiği duyuruldu. Karara uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağı belirtildi.

    Haberler Güncel Şanlıurfa'da vakalar artınca taziye yasaklandı
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