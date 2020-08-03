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    • 03.08.2020 07:26
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    Ortağı itiraf etti: ’nün paraları onda toplanırdı

    üyeliğinden tutuklanan iş adamı ’nun tutuklama talepli sevk yazısında çarpıcı bir detay yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, şüpheli Dokuyucu'nun DYC Dış Ticaret Mühendislik İnşaat Ltd. Şirketi'nin yöneticisi ve sahibi olduğu kaydedildi.

    ‘FETÖ’nün paraları onda toplanırdı’
    Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen işadamı 'nun tutuklama talepli sevk yazısında Yenibosna'da bulunan Airport AVM'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kubilay Erdem hakkında çarpıcı bir detay yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, şüpheli Dokuyucu'nun DYC Dış Ticaret Mühendislik İnşaat Ltd. Şirketi'nin yöneticisi ve sahibi olduğu kaydedildi. Sevk yazısında, Dokuyucu'nun ortağı Suha P.'nin de ifadesine yer verildi. Suha P., iş ortağı Hakan Dokuyucu'nun mensubu olduğunu, bu şahsın FETÖ'nün Türkmenistan yapılanmasıyla ilişkisi bulunduğunu ifade etti.



    Hakan Dokuyucu




    Suha P., Selim Yılmaz'ın kendisine Türkmenistan FETÖ yapılanmasında yer alan ve Aydın Hoca olarak mailde adı geçen Aydın Panayır isimli terör örgütü mensubunun Türkmenistan'dan Türkiye'ye terör örgütü adına 'kayıt dışı' paraları gizli bir şekilde getirdiklerini söylediğini anlattı. Gelen paraların Airport AVM'nin sahibi Mahmut Kubilay Erdem'de toplandığını ve onun üzerinden terör örgütü adına kullanıldığını söylediğini belirtti. Suha P., Erdem'in 2016 yılında yurtdışına kaçan firari kişi olduğunu kaydetti.

    SABAH

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