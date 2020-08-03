VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Sıcağın altında kalan bu çöpler aynı zamanda çevreye ağır koku bıraktı.

Atılması belirlenen yerlere atılmayan poşet ve ürün ambalajları rüzgarın da etkisiyle çevreye saçılırken, bu çöpler bölgede yaşayan vatandaşların da evlerine kadar geldi.

Özellikle sahilde yakılan ateşlerden kalan odun parçaları ve kumun üzerine gelişi güzel bırakılan cam şişeler, çocukların da oynadığı sahillerde büyük tehlike oluşturdu, manzarayı gören vatandaşlar duruma isyan etti.

Tatilinin son anlarını çektikleri fotoğraflarla bitirmek isteyen bazı tatilciler ise çevredeki çöpleri kadrajlarına almamak için zorlandılar.