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    • 02.08.2020 20:20
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    duyurdu: 24 saat içerisinde toplam 10 etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... , son 24 saat içerisinde toplam 10 in etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek." ifadelerine yer verildi.

    24 saatte 10 terörist etkisiz!

    (MSB), son 24 saatte 'lı 10 in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı.

    Açıklamada, "Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek." ifadelerine yer verildi.

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