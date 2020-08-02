Gaziosmanpaşa'da eski eşten akılalmaz saldırı! Altınları aldı, yaralayıp kaçtı...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da eski imam nikahlı çift arasında yaşananlar şoke etti. Eski eşiyle aralarındaki sorunları konuşmak için buluşan Mohamad A. isimli şüpheli, bir anda mağdur kadının kolundaki altınlara saldırdı. Kesici bir aletle kolunu yaraladığı eski karısının altınlarını alarak kaçtı. Olay sonrası şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Suriye uyruklu şüpheli Mohamad A. ve müşteki Hanen K.'nin eskiden imam nikâhlı oldukları kaydedildi.

İddianamede, şüpheli ve müştekinin olay günü sorunlarını konuşmak için bir araya geldikleri, ancak aralarındaki konuşmanın anlaşmazlığa çıktığı belirtildi. Bu sırada şüphelinin Hanen K.'nın kolundaki altınları almaya çalıştığı, altınları almak için kesici bir alet ile eski eşinin elini yaraladığı kaydedildi.

Bu durum üzerinde Hanen K.'nın fenalık geçirdiği, Mohamad A.'nın ise eski eşinin kolunda bulunan 6 bileziği ve altın zincirini aldığı belirtildi. Müştekinin kız kardeşi Fadiye K.'da alınan ifadesinde şüphelinin ablasının kolundan altınları zorla aldığını beyan ettiği kaydedildi.

'KENDİ ELİNİ KENDİ KESTİ' İDDİASI

İddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüpheli, eski eşinin neresinden çıkardığını görmediği kesici bir alet ile kendi elini kestiğini, sonra beni kurtarın diye bağırdığını iddia etti.

Savcılıkça, müştekinin alınan hekim raporu da göz önüne alındığında müştekinin beyanlarına itibar edildiği, şüphelinin müsnet suçu işlediği hususunda yapılan soruşturma sonucu toplanan tüm delillerle yeterli mahiyette şüphenin oluştuğu kaydedildi.

YARGILANACAK

Mohamad A.'nın 'Konutta veya Eklentilerinde Yağma' suçundan cezalandırılması talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH