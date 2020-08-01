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    • 01.08.2020 17:59
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    'da korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı

    Pozantı'da bir otomobil ile midibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Adana'da korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı

    'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

    Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile midibüsün çarpışmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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