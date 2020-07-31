



Her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İzmir Seferihisar yangınımız kısmen kontrol altına alınmıştır. Manisa Turgutlu Akçapınar'daki yangın da kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar 3 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmiştir."

