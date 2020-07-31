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    Son dakika: 'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var…

    Son dakika haberleri... 'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

    Esenyurt'ta feci kaza!

    'ta yolcu minibüsü, otomobile çarptı. 7 kişinin yaralandığı da adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Edinilen bilgilere göre, kaza, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta 34 M 5189 plakalı yolcu minibüsü 34 KF 772 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

    Otomobilde sıkışan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Minibüste de 5 yolcu kaza sırasında yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var…
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