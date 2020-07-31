Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağı'nın zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum." dedi.

Dün Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığında kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinde askerlerle bayramlaştı.

Daha sonra beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Cudi Dağı'nın zirvesindeki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ne (Sefine) helikopterle geçen Bakan Soylu, askerlerin bayramını kutladı, bölgeyle ilgili bilgi aldı, askerlerle bayram namazını kıldı.

Bakan Soylu, telsizden bölgede görev yapan askerlerin bayramını tebrik etti.

Mevzide nöbet tutan askerlerin aileleriyle telefonla görüşen Soylu, onlarla sohbet etti ve bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Soylu, "Buralar huzur alanı oldu. Buradan Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Şırnak Valimiz, Belediye Başkanımız, Şırnak İl Başkanımız, bu bölgedeki tüm komutanlarımız, bütün arkadaşlarımızla hem bayramınızı tebrik ediyoruz hem de size hem milletimiz hem de Şırnaklılar adına şükranlarımızı sunuyor, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bütün kahraman güvenlik güçlerimiz buradalar. Cudi Dağı'nın en tepesinden bayramınızı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜM GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere hitap eden Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah beraberlik, huzur içinde kavuşmayı bizlere nasip etsin. Sizlerle şu anda beraber olan tüm komuta kademesine, tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz de şu anda Marmaris'teki güvenlik güçlerimizle beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik. Şu anda da onlarla vedalaştık, ayrıldık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da "Sayın Cumhurbaşkanım, tüm Şırnaklılar adına sizlere en içten saygılarımızı sunuyor, bayramınızı kutluyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey burada, 40 yıldır arzu ettiğimiz Sefine'deyiz. Bayram namazımızı beraber kıldık. Buranın ayrı bir önemi var. Sayın Cumhurbaşkanım, Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yeri de talimatınızla inanç turizmine açmak istiyoruz. Sizleri en kısa zamanda Şırnak'a bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söyledi:

"Mehmet Yarka kardeşim, öncelikle size verilmiş sözümü yerine getiremediğim için mahcubum. İlk fırsatta Allah'ın izniyle o sözü yerine getireceğiz. Süleyman Bey ile de görüştük geçen gün. O sözü inşallah çok çok farklı bir şekilde yetine getirmek istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Tüm Şırnak halkına selamlar, saygılar. Şu anda biz de kurbanımızı kesme mahalline gidiyoruz, nice bayramlara inşallah."

Bakan Soylu da "Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı bayramlar diliyor, hürmet ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin inşallah." dedi.

SEFİNE HAKKINDA

Arapça "Sefine" kelimesi gemi anlamına geliyor. 5 bin 500 yıl önce gerçekleştiği kabul edilen Nuh Tufanı'ndan sonra Hazreti Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'na oturduğuna inanılıyor.

Kaynaklarda belirtildiğine göre, tufandan sonra geminin durduğu yerin yakınına bir mabet inşa edildi. Bu yer Sefine mevkisi olarak biliniyor. Mekanın kutsallığından dolayı Hazreti Musa döneminde Yahudiler, bu mabedi inançlarına göre tasarladı, Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlar kilise haline getirdi.

Miladi 766 yılından sonra burası cami/mescid olarak kullanılmaya başlandı. Bölge, üç din açısından kutsal görülüyor. Terörden arındırılmasının ardından bölge, yaz aylarında ziyaret edilebiliyor.