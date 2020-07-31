Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki günlerde Ankara'da Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz. Bu ve benzeri toplantılarla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor." dedi.

Geceyi Edirne'de geçiren Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bayram namazını kılmak için yürüyerek Selimiye Camisi'ne geldi.

Bayram namazının ardından cami çıkışında yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşan Akar, vatandaşlarla bayramlaştı, küçük bir çocukla sohbet etti.

Akar, gazetecilerin ziyaretine ilişkin sorusu üzerine, "Daha önce yaptığımız plan çerçevesinde bu özel, önemli ve anlamlı günde Edirne'ye geldik. Bu planlı bir faaliyetimiz ve bu plan çerçevesinde bayramda buradayız" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Buradaki görevli komutan arkadaşlarımızdan çalışmalarımızla ilgili bilgiler aldık. Onların başarılı faaliyetlerini görüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Mehmetçik karada, denizde, havada olduğu gibi burada da 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın beklenmesi konusunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir memnuniyetle, güvenle buradan ayrılacağız."