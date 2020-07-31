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    • 31.07.2020 13:56
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    'de 'lı teröristlerin sı önlendi! 12 kilogram imha edildi

    'in Dargeçit ilçesinde 'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan 12 kilogram el yapımı kontrollü şekilde imha edildi. Alınan bilgiye göre, istihbari çalışmaları neticesinde Dargeçit-Kılavuz yoluna patlayıcı tuzaklandığı bilgisine ulaşıldı.

    PKK'lı teröristlerin saldırısı önlendi! 12 kilogram...

    'in Dargeçit ilçesinde 'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan 12 kilogram el yapımı kontrollü şekilde imha edildi. Alınan bilgiye göre, istihbari çalışmaları neticesinde Dargeçit-Kılavuz yoluna patlayıcı tuzaklandığı bilgisine ulaşıldı.

    Jandarma ekiplerince yapılan incelemede asfalt yoldaki menfeze patlayıcı tuzaklandığının belirlenmesi üzerine bölgeye Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) sevk edildi.

    Piknik tüpüne tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

    Bölgedeki aramada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

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