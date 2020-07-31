Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Almanya'da yayın yapan Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine dair açıklamalarda bulundu. Asselborn, Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyeleri arasında katılmasının mümkün olmadığını belirterek, 2005 yılından beri devam eden müzakere sürecinin sona ermemesi gerektiğini de söyledi.

"15 İLE 20 YIL DAHA AB'YE GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"Türkiye'nin gelecek 15 ile 20 yılda Avrupa Birliği'ne girmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığı kanısındayım" diyen Asselborn, "Türkiye'de ağırlaşan insan hakları ihlalleri, Türkiye'nin olası bir AB üyeliği konusunda düşünmemizi ve hatta aklımızın bir yerinde tutmamızı dahi engelledi" yorumunu yaptı.

"MÜZAKERE SÜRECİ BİTİRİLMEMELİ"

Asselborn diğer yandan 2005 yılından beri devam eden Türkiye ile AB müzakere sürecinin tamamen bitirilmemesi gerektiğini de dile getirdi.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ülkede büyük bir demokratik hareket olduğunu gösterdiğini vurgulayan Lüksemburglu Bakan, "Bu insanlara bir umut vermeliyiz" dedi.