Kurban kestikten sonra namaz kılınır mı? Kurban kestikten sonra kılınan namaz hangisidir?

Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor, kurban ibadetini yerine getiriyor. 2020 Kurban Bayramı'nın ilk günü bugün idrak edilirken diğer günler de kurban kesme ibadeti gerçekleştirilebilir. Peki kurban kestikten sonra namaz kılınır mı, bu namaz hangisidir ve kaç rekattır. Kurban kestikten sonra kılınan namaz ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?
Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.
NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?
İki rekat nafile namazının kılınışı şu şekildedir;
1.REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.Subhaneke'yi okuruz.Euzü-besmele çekeriz.Fatiha okuruz.Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.Rüku'ya gideriz.Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2.REKAT
Ayağa kalkarak kıyama dururuz.Besmele çekeriz.Fatiha okuruz.Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.Rüku'ya gideriz.Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz."Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.