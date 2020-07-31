Askeri becerisi de yüksek olan Osman Gazi, küçük bir uç beyliği iken zamanla evrensel devletlerden biri haline gelen, büyük bir coğrafya üzerinde tek hanedana dayalı en uzun süre devamlılık gösteren devlete ismini verdi.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir parçası olarak yaklaşık 20 yıl Söğüt ve Domaniç bölgesinde yaşamını idame ettiren Kayı Boyu'na beylik yapan Osman Gazi, kayıtlardaki ilk zaferini İnegöl tekfuruna karşı 1286'da aldı. Osman Gazi, 1288'de Eskişehir yakınındaki Karacahisar Kalesi'ni kuşatarak almayı başardı. Böylece hakimiyet alanı Eskişehir'den Söğüt'e kadar uzanan Osman Gazi, 1298-1299'da Yenişehir'i imar etti.