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    • 31.07.2020 20:07
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    'da biber gazlı soygun! 'de bulunan ya saldırdılar

    ’nın başkenti ’de film gibi soygun yaşandı. Bir içerisinde bulunan ya biber gazı sıkarak saldıran saldırganlar polis ekiplerinin gelmesiyle kaçtılar. Olayla ilgili araştırmalar sürerken gazdan etkilenen çalışanlar ise hastaneye kaldırıldı.

    Almanya'da biber gazlı soygun!

    'nın başkenti 'de film gibi soygun yaşandı. Bir içerisinde bulunan ya biber gazı sıkarak saldıran saldırganlar polis ekiplerinin gelmesiyle kaçtılar. Olayla ilgili araştırmalar sürerken gazdan etkilenen çalışanlar ise hastaneye kaldırıldı.

    Berlin'de Hermannplatz Meydanı'ndaki AVM'nin içinde bulunan banka şubesi maskeli 4 soyguncu tarafından saldırıya uğradı.

    Soyguncular, banka şubesine ellerindeki biber gazını sıkarak, çalışanları etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından yapılan anonslar ile müşterilerin AVM'yi terk etmesi çağrısında bulunulurken, çok sayıda polis ve ambulans olay yerine intikal etti.

    Bölge ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı. Polis, AVM'ye giriş ve çıkışlar ile Avm'nin altında bulunan metro durağını ulaşıma kapattı.

    Ekipler, soyguncuların AVM içinde saklanmış olabilme ihtimallerine karşı 4 katlı binada arama çalışmalarına devam ediyor.

    Saldırganların, bankayı soyup soymadıkları henüz bilinmezken, gazdan etkilenen çalışanlar hastaneye kaldırıldı.

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