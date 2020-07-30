Tüm dünya koronavirüs için aşı çalışmalarına kilitlenmişken Ankara'dan bir müjde geldi.

40 KİŞİLİK EKİPTEN BÜYÜK BAŞARI

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden kimya, genetik, biyokimya ve tıp alanlarında her biri önemli çalışmalara imza atmış akademisyenlerden oluşan 40 kişilik ekip 5 aydır büyük bir özveri ile yürüttüğü çalışmada büyük bir aşama kaydetti.