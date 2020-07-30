Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri nedir? Bayram öncesi yapılan ibadetlerden birisi olan teşrik tekbirini yapmak isteyen vatandaşlar bu soruların yanıtlarını arıyor. Mübarek Kurban Bayramı, tüm huzuru ve coşkusuyla idrak edilecek. Müslümanlar bu kutsal bayramda ibadetlerini yerine getirecek. Peki, teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri nasıl yapılır? Teşrik tekbiri ne zaman başlar? İşte detaylar…

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).