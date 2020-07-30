Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajda "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.