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    • 31.07.2020 00:30
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen , ve 'e tebrik

    Başkan Erdoğan, Süper Lig'e yükselen , ve 'ü tebrik etti. Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajda "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan o takımlara tebrik

    Başkan , Süper Lig'e yükselen , ve 'ü tebrik etti.

    Erdoğan Twitter üzerinden yayımladığı mesajda "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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