Slime nasıl yapılır? Slime yapmak için hangi malzemeler gerekir?

Slime yaparak çocukların zarar görmeden oyun oynamasını mümkün kılabilirsiniz. Kolay bulunan malzemeler ve pratik bir şekilde hazırlanmasıyla da ailelerin tercihi olan slime nasıl yapılır? Slime malzemelerini ve hazırlanma yöntemini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte merak edilenler…
MALZEMELER
-1/2 su bardağı tutkal
-1/2 su bardağı sıcak su
-Gıda boyası (isteğe bağlı)
-1 yemek kaşığı boraks tozu (ya da deterjan, sabun kullanabilirsiniz)
HAZIRLANIŞI:
Slime yapmak için ilk olarak 1 yemek kaşığı boraksı (veya deterjanı, sabunu) 1 su bardağı sıcak suyun içerisine döküp iyice karıştırılır,
Karıştırma işleminin ardından bir kavanoza yarım su bardağı tutkal dökerek sıcak su ile karıştırılır. Bu işlemin ardından sulu bir yapışkan elde edilir,
Eğer istenilirse, hazırlanan tutkallı suya gıda boyası veya sim gibi süsler dökülebilir. Ardından geniş bir kapta hazırlanan boraks/deterjan karışımıyla tutkal karışımını birleştirilir ve iyice karıştırılır,
Karıştırma işleminin ardından 30 dakika sonra slime hazır ve kullanılabilir hale geliyor, eğer ki katı olmuş ise bir miktar daha sıcak su eklenebilir.
SLİME NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Slime, polimer malzemeden yapılan yeni nesil bir oyun hamurudur. Akışkan, ele yapışmayan ve yumuşak kıvamlı bir oyun hamurudur. 1920'de sentetik polimerler üzerinde çeşitli araştırmalar yapan Hermann Staudinger tarafından bulunmuştur. Staudinger, plastiklerle ilgili çalışmaları sebebiyle 1953 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmış bir Alman kimyagerdir. Bilimsel çalışmalar sonucunda bu maddenin oyuncak sektöründe kullanılmaya başlaması ise hemen gerçekleşmemiştir. Slime, 1976 yılında ABD'li bir oyuncak üreticisi tarafından piyasaya sürülmüştür. O dönemlerde yeşil kova ve yeşil slime satışı yapan firma çocuklar arasında da önemli bir furyayı başlatmıştır. 90'ların sonu 2000'li yılların başında ise Türkiye'de de yayın yapan bir çizgi film kanalının kendi markasına çeşitlilik kazandırmak amacıyla başlattığı oyuncaklar arasında slime da yerini almıştır. Çeşitli slime oyuncaklarının özellikle son dönemde bu kadar hayatımızda olmasının ve tüm dünyayı etkisi altına almasının önemli sebebi bu olmuştur.