Slime nasıl yapılır? Slime yapmak için hangi malzemeler gerekir?

SLİME NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Slime, polimer malzemeden yapılan yeni nesil bir oyun hamurudur. Akışkan, ele yapışmayan ve yumuşak kıvamlı bir oyun hamurudur. 1920'de sentetik polimerler üzerinde çeşitli araştırmalar yapan Hermann Staudinger tarafından bulunmuştur. Staudinger, plastiklerle ilgili çalışmaları sebebiyle 1953 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmış bir Alman kimyagerdir. Bilimsel çalışmalar sonucunda bu maddenin oyuncak sektöründe kullanılmaya başlaması ise hemen gerçekleşmemiştir. Slime, 1976 yılında ABD'li bir oyuncak üreticisi tarafından piyasaya sürülmüştür. O dönemlerde yeşil kova ve yeşil slime satışı yapan firma çocuklar arasında da önemli bir furyayı başlatmıştır. 90'ların sonu 2000'li yılların başında ise Türkiye'de de yayın yapan bir çizgi film kanalının kendi markasına çeşitlilik kazandırmak amacıyla başlattığı oyuncaklar arasında slime da yerini almıştır. Çeşitli slime oyuncaklarının özellikle son dönemde bu kadar hayatımızda olmasının ve tüm dünyayı etkisi altına almasının önemli sebebi bu olmuştur.