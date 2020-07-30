Kurban Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere gelmeye başlayan şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı. Ailelerin, hüzünlü anlar yaşadığı görüldü.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığının önünde sırtından vurularak şehit olan Celalettin İbiş'in oğlu Yasin İbiş de ailesiyle Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki babasını mezarı başında andı.





Babasının vefatının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçtiğini vurgulayarak acısının hala taze olduğunu anlatan İbiş, hiç tereddüt etmeden sokağa çıkan babasının şehadete yürüdüğünü aktardı.

İbiş, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. Ama şehit evladı olmaktan gurur duyuyorum. Biz o gece 'vatansız kalmamak için babasız kaldık' demiştik. Vatan daha önce geldi. Ama acımız tarif edilecek gibi değil. Kabristanı ziyaret ediyoruz, başında dualarımızı ediyoruz. Onun eksikliği, yokluğu hiç bir şekilde dolmayacak. Ama tek tesellimiz şehitlik makamına yükselmesi. Bizim geleneksel bayramlaşmalarımız vardı, tüm kardeşler bayram sabahı toplanır babamın elini öpmeye giderdik. Babamın elini öpemiyoruz ama mezarının başında toplanıyoruz."

GAZİLERDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki vakıf üyeleri de Kurban Bayramı arefesinde, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaşarak karanfil dağıttı.

"Şehitlerin şahidi" gaziler olarak şehitlere büyük Türk milletinin selamını getirdiklerini ifade eden Aylar, "Bedir'den 15 Temmuz'a, 15 Temmuz'dan günümüze tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.





"SABAH KALKTIK, HEMEN İLK İŞİMİZ MEZARLIĞA GELMEK OLDU"

Şehit aileleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki mezarlarını ziyaret etti.

Şehitlerin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Hakkari Yüksekova'da, 2015'te teröristlerin askeri konvoya saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Erdem Ertan'ın babası Mustafa Ertan, "Milletimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Biz, bu şehitler sayesinde rahat yaşıyoruz. Şehitlere minnettarız. Biz, bin yıldır bu topraklardayız, bin yıldır da şehitler veriyoruz. Bu coğrafyada ayakta kalmak için fedakarlık yapmamız gerekiyor." dedi.

Hakkari Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu terörist saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal'ın annesi Münevver Ünsal da "Bizim bayramımız yok. Bu, onsuz geçen 5'inci senemiz. Sabah kalktık, hemen ilk işimiz mezarlığa gelmek oldu. Ben, oğlumu hayattayken arife suyuyla yıkardım. Şimdi de arife suyuyla yıkamaya geldim. Mezarını yıkadım." ifadelerini kullandı.

"CENAB-I ALLAH DÜŞMANLARA FIRSAT VERMESİN"

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade er Bayram Kavcı'nın babası İzzet Kavcı da, "Cenab-ı Allah'a karşı her zaman boynumuz eğri. Duamızdan, hayrımızdan başka hiçbir şeyimiz yok bizim. Cenab-ı Allah askerlerimizi her türlü musibetten korusun, ayaklarına taş değdirmesin, düşmanlara fırsat vermesin." diye konuştu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Murat Üçöz'ün babası Tümen Üçöz de oğlunun Ramazan Bayramı için Ankara'ya gelecekken şehit düştüğünü kaydetti.

Artık bayramların kendileri için çok üzücü olduğunu ifade eden Üçöz, "Bazen her gün, bazen haftada 3-4 kez geliyoruz mezarlığa. Sözün bittiği yerdeyiz. 33 yaşındaydı... Allah askerlerimize güç, kuvvet versin." dedi.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BAYRAM ARİFESİNDE KABİR ZİYARETİ

Şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabri başında dua eden vatandaşlar, çiçek bırakıp, suladıkları mezarların bakımını yaptı.

Şehit aileleri, evlatlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler, mezar taşındaki şehit fotoğrafını yeniledi. Bazı ailelerin ise şehitlerinin mezarı başında gözyaşı döktüğü görüldü.

"ÜÇ YILDIR BİZİM İÇİN BAYRAM ÇOK ACI GEÇİYOR"

Şehit babası Kani Güral, evladı Halil İbrahim Güral'ın 2017 yılında Kurban Bayramı'nda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olduğunu söyledi.

Oğluna bayram ziyaretinde bulunduklarını belirten Güral, "Üç yıldır bizim için bayram çok acı geçiyor. Evlat acısı çok zor. Annemi, babamı, kardeşlerimi unutturdu bana. Her bayram, her cuma gelirim. Keşke imkan olsa da evladımın yanında yatsam. Yapacak, diyecek hiçbir şey bulamıyorum." dedi.

Sevim Kahyeoğlu da 1995 yılında Tunceli'de şehit olan komşusunun oğlu Jan.Kom.Er Enver Yorulmaz'ı ziyaret ettiğini anlattı.

Şehit Yorulmaz'ı evladından ayırmadığını, 25 yıldır her sene şehitliğe geldiğini dile getiren Kahyeoğlu, "Sırf onun için gelmiyorum, hepsi için geliyorum. Buraya gelmeden hiç rahat edemiyorum." ifadesini kullandı.

"O GİTTİKTEN SONRA BİZE BAYRAM OLMADI"

Oğlu Piy.Kom.Er Ertan Kolay'ın 1995 yılında Kuzey Irak'ta şehit olduğunu belirten Niyazi Kolay ise kendilerinin canının yandığını, başkalarının canının yanmaması için dua ettiklerini dile getirdi.

Konuşması sırasında duygulanan Kolay, "O gittikten sonra bize bayram olmadı." dedi.

Kolay, devletini, milletini ve bayrağını sevdiğini, sancağa sonuna kadar sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık girişinde vatandaşlara şeker, lokum, su ve kolonya ile dezenfektan dağıttı.

ÖNCE ŞEHİTLERİYLE BAYRAMLAŞTILAR

Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları, İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki yakınlarını ziyaret etti.

Konak ilçesinde bulunan Kadifekale Hava Şehitliği'ne sabah saatlerinden itibaren şehit yakınları gelmeye başladı.

GÖRMEDİĞİ AMCASI İÇİN DUA ETTİ

İstanbul'dan, şehit olan abisi Oktay Erbilgin'i ziyarete gelen Soner Erbilgin, gazetecilere abisinin 27 yıl önce şehit olduğunu söyledi.

Abisinin Diyarbakır'da operasyona giderken şehit düştüğünü belirten Erbilgin, "Vatan sağ olsun. İzmir'e her geldiğimde abime uğrarım. İlk günkü gibi bir acı var içimizde. Vatan için hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız." dedi.





Soner Erbilgin'in 3,5 yaşındaki oğlu Ahmet de görmediği şehit amcası için dua etti. Babasının kucağında amcası için ellerini açan küçük Ahmet, sonrasında amcasının mezar taşında yer alan fotoğrafını eliyle sildi.

İdlib'de şehit olan Ahmet Alpaslan'ın yeğeni 10 yaşındaki Türkan da dayısının kabrindeki çiçekleri suladı.

"19 SENE GEÇTİ AMA ÇIKIP GELECEK GİBİ"

Konya'da şehit olan Tabip Üsteğmen Murat Özkan'ın annesi Asuman Özkan da arefe günü oğlunun yanına koştu.

Normalde her cuma günü oğlunu ziyarete geldiğini belirten Özkan, salgın nedeniyle bu ziyaretlere bir müddet ara verdiğini ancak dayanamayıp yeniden geldiğini dile getirdi.

Oğlunun Konya'da trafik kazasında şehit olduğunu anımsatan Özkan, "19 sene oldu ama 19 gün gibi. Bana İstanbul'dan çamaşırlarını getirecekmiş gibi hissediyorum. Çok acı. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyormuş. Annemi, babamı, eşimi kaybettim. Hepsinin yeri ayrı tabi ama hiçbiri evlat acısını unutturamadı bana. Evladınız varsa ne kadar tatlı olduğunu bilirsiniz." diye konuştu.

ADANA

Çevresi Türk bayraklarıyla süslenen Adana Asri Mezarlık Garnizon Şehitliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Maske takarak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alan aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.

Vali Yardımcısı Zafer Öz ile askeri ve mülki erkan da kabirlere çiçek koydu, şehit aileleriyle görüştü.

Yaklaşık 3 yıl önce Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesi Semiha Sığnak da oğlunun mezarını ziyaret etti.

Bayram dolayısıyla şehitliğe geldiğini aktaran Sığnak, "Tüm şehitler gibi benim evladım da dünyanın en güzel evladıydı. Zaten kurban olduğum Allah, seçip alıyor. Bizim için bayram seyran yok ki artık bayram diye bir şey yok. Her zaman gurur duyarım evladımla, ölene kadar." dedi.

Diyarbakır'da 4 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sercan Yılmaz'ın annesi Sahra Yılmaz da oğlunun mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu.

Yılmaz, "Oğlum, çok iyi biriydi. Kurban olduğum Allah kimseye acı vermesin. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bayramda ben ona gelirim bir şey farketmez, biz yine beraberiz inşallah. Oğlumun yanında olmak her zaman gurur veriyor bana. Hep beraberiz biz, hiç ayrılmadık onunla." diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 2,5 yaşındaki kızı Zeynep de yakınları tarafından getirildiği şehitlikte babasının kabrini ziyaret etti.

MERSİN

Mersin'de de şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehitlerin, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

"BANA ZOR AMA MERTEBE BÜYÜK, ŞEREFLİ"

Tunceli'de 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in annesi Sebahat Türkel, oğluyla bayramlaşmak için şehitliğe geldiğini belirterek, "Nereye gitsem yanımda yok, boynum bükük. Benim oğlum şehit olmayı çok istedi. Rabbim de çok şükür kabul etti. Bana zor ama mertebe büyük, şerefli." dedi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2016'da çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin'in annesi Gülay Şahin de gurur ve üzüntüyü bir arada yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her bayram içimiz buruk, iyi değiliz, özlüyoruz. Şehitlik ne güzel bir mertebe ama hem acı veriyor hem gurur. Hem oğlumla bayramlaştık hem arkadaşlarının yanına geldik. O, bayramlarda bizi ihmal etmezdi. Şimdi biz onun yanına gidiyoruz bayramlaşmaya."