Kurban Bayramı 31 Temmuz-1,2,3 Ağustos banka, eczane, kargo ve noterler açık mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı İslam alemi tarafından 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram süresi boyunca dışarıda çeşitli yerlerde işleri olan vatandaşlar banka, eczane, kargo ve noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı 31 Temmuz-1,2,3 Ağustos banka, eczaneler, kargo ve noterler açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...

YARIN BANKA, ECZANE, KARGO VE NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Bayramda bankalar resmi tatil nedeniyle hizmet veremeyecektir. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacaktır. Sağlık ocakları bayram süresi boyunca hizmet veremeyecek. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar ve noterler de kapalı olacak.