Kurban Bayramı 31 Temmuz-1,2,3 Ağustos banka, eczane, kargo ve noterler açık mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı İslam alemi tarafından 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram süresi boyunca dışarıda çeşitli yerlerde işleri olan vatandaşlar banka, eczane, kargo ve noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı 31 Temmuz-1,2,3 Ağustos banka, eczaneler, kargo ve noterler açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...
YARIN BANKA, ECZANE, KARGO VE NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Bayramda bankalar resmi tatil nedeniyle hizmet veremeyecektir. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacaktır. Sağlık ocakları bayram süresi boyunca hizmet veremeyecek. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar ve noterler de kapalı olacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2020 yılı Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 3 Ağustos Perşembe günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Arefe: 30 Temmuz Perşembe
Bayramın 1. günü: 31 Temmuz Cuma
Bayramın 2. günü: 1 Ağustos Cumartesi
Bayramın 3. günü: 2 Ağustos Pazar
Bayramın 4. günü: 3 Ağustos Pazartesi