İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalı olay oldu. Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin çıplak fotoğraflı yazışmalarını da ifşa eden Ahmet Tilki şikayetçi oldu. 2 Haziran'da çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce spor bir mont giyen Öztürk'ün özel aracıyla vardığı, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle adrese geldiği görülüyor. Tilki'nin, uzun kapüşonlu bir pardösü giydiği ve sürekli cep telefonuyla görüşme yaptığı görüntülere yansıyor. Sümeyra Tilki ise iddiaları reddetti. Evlendikten sonra Ahmet Tilki'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR VE YAZIŞMALAR İFŞA OLDU
Yazışmaları gören Ahmet Tilki eşi ile Halil Öztürk arasında geçen uygunsuz yazışmaları ve eşinin çıplak fotoğraflarını yolladığı görüşmeleri ifşa etti. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen makam şoförü, "Adalet önünde hesap soracağım" dedi.. Bu skandal haberin ardından Elmalı Belediye başkanı Halil Öztürk kimdir, eşi Meltem Öztürk kimdir araştırması başladı.
"AHMET TİLKİ'NİN YASAK AŞKINI TESPİT ETTİM"
Ahmet Tilki ile evlendikten 3 ay sonra evde 3 telefon, 4 USB, hard disk ve bunlarda kayıtlı birçok mesaj ile ses kaydı yakaladığını iddia eden Sümeyra Tilki, "Evli ve 2 kız annesi bir kadınla Ahmet'in yasak ilişkisini tespit ettim. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bana kapandığını söyledi.
Korkusundan bana sürekli baskı ve şiddet uygulamaya başladı. Boşanmak istedim ama kesinlikle boşanmayacağını söyledi. İşin içine siyasiler girdi ve olayın akışı değişti" iddialarında bulundu.
"WHATSAPP FOTOMONTAJ, ÇIPLAK GÖRÜNTÜLER BANA AİT"
Ahmet Tilki'nin, Başkan Halil Öztürk'ten 1 milyon lira para istediğini duyduğunu da öne süren Tilki, Whatsapp görüşmelerinin fotomontaj, çıplak fotoğrafın ise kendisine ait olduğunu ve Ahmet Tilki ile "eğlence olsun" diye çektiklerini iddia etti.
İKİSİNE DE DAVA AÇIYOR
Ahmet Tilki, "Şu an avukatımın yanındayım hem eşime hem de Halil Öztürk'e dava açıyorum. Artık bundan sonraki süreci Türk adaletine emanet ediyorum. Hak elbette yerini bulacaktır" dedi.
BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN SUÇ DUYURUSU: 'O YAZIŞMALAR HAYALİ'
Öztürk'ün sözlü savunma için İYİ Parti tarafından Ankara'ya davet edildiği ileri sürülürken, avukatı Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na Ahmet Tilki hakkında iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şöyle denildi: "Müvekkil ile şüphelinin eşi arasında geçtiği iddia edilen sözde yazışmaların görüntüsü servis edilmiştir. Bu yazışmalarda müvekkilin halen kullanmakta olduğu 0532... numaralı hat numara olarak sanki gönderici ismi gibi kaydedilmiş müvekkilin WhatsApp fotosu da gönderici resmi olarak yapıştırılmış ve ortaya hayali bir hesap ile hayali bir yazışma çıkmıştır."
SÜMEYRA TİLKİ: AVUKATIM AÇIKLAMA YAPACAK
Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Sümeyra Tilki, "Devam eden hukuki süreç ve dava dosyalarının toplu bir şekilde hazırlanmasının ardından, avukatım İbrahim Yanmaz ile birlikte basına gerekli açıklama yapılacaktır" dedi.
İYİ Partili Halil Öztürk ile yasak aşk yaşayan Sümeyra Tilki'nin eski eşi konuştu: Rezil olduk
İYİ Partili Belediye Başkanı, şoförünün eşi Sümeyra ile yasak aşk yaşadı. Eski koca Ö.Y. çevresine dert yandı: Yıllar önce boşandım. Oğlumuz var. Çıplak resimlerini görünce utandım.
HALİL ÖZTÜRK KİMDİR
Öztürk, 1973 yılında Elmalı'da dünyaya geldi ve ilk, orta öğrenimini Elmalı'da tamamladı.
1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım'da iş hayatına atılan Halil Öztürk, 2003 yılında başladığı siyasi kariyerinde 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.
Tüm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İyi Parti'den Elmalı Belediye Başkanı seçilen Halil Öztürk evli ve iki kız çocuğu babasıdır.