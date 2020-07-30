Denizli bayram namazı saat kaçta 2020? Kurban Bayramı Denizli namaz saati!

İslam aleminin geri sayıma başladığı 2020 Kurban Bayramı namazı için sadece saatler kaldı. Müslümanlar ibadetlerini yerine getirebilmek için illere göre namaz saatlerini merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Denizlili vatandaşlar d abu sorunun yanıtını arıyor. 31 Temmuz'da başlayıp 3 Ağustos'ta sona erecek olan Kurban Bayramı namazı Denizli'de saat kaçta kılınacak? İşte Denizli'de bayram namazının kılınacağı saat…
DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Kurban Bayramı namazı Denizli'de 06:38'de kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? HANGİ DUALAR OKUNUR?
1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.