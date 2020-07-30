Bugün AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? AVM Arefe günü çalışma saati!

BUGÜN AVM'LER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?



AVM Arefe günü çalışma saati hemen hemen aynı oluyor. Sabah 10:00'da açılsalar da bayram dolayısıyla 22:00'de kapanmak yerine bir saat daha uzatılarak 23:00'e çekiliyor.

2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4.5 gün olacak.