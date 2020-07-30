Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2020? Kurban Bayramı Balıkesir namaz saati!

Müslüman alemi geri sayıma başladı ve Kurban Bayramı namazını kılmak için heyecanla bekliyor. 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın ilk sabahında camilerde namazlar kılınacak. Her ilden vatandaşlar namaz saatini sorguluyor. Peki Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2020? İşte Balıkesir Kurban Bayramı namazının kılınacağı saat…
BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Kurban Bayramı namazı Balıkesir'de 06:40'ta kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? HANGİ DUALAR OKUNUR?
1.REKAT
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.REKAT
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.