Adetliyken İhlas Suresi okunabilir mi? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

ADETLİYKEN İHLAS SURESİ OKUNABİLİR Mİ?

Adetli kadınlar kandil günleri gibi mübarek gecelerde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarına göre kadınlar adet (regl-hayız) durumunda şunları yapamazlar: namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, cinsel ilişkiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler. Diyanet İşleri adetliyken kadının Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda ise farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş bu noktanın muallak olduğunu belirtmiştir.

İhlas Suresi Konusu

İhlas Suresi, Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Hadis kaynaklarında faziletleri ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Bu Sûrede Allah Teâlâ'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde anlatılmıştır.

İhlas Suresi Faziletleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur:



"Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1).

"Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).