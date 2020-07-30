Adetliyken İhlas Suresi okunabilir mi? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir." Müslüman vatandaşlardan özellikle kadınlar adet dönemine denk gelen Arefe gününde İhlas Suresi'ni okuyup okuyamayacağını, bu durumdayken günah olup olmadığını merak ederek araştırıyor. İşte adetliyken İhlas Suresi okunabilir mi? Sorusunun cevabı…
ADETLİYKEN İHLAS SURESİ OKUNABİLİR Mİ?
Adetli kadınlar kandil günleri gibi mübarek gecelerde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarına göre kadınlar adet (regl-hayız) durumunda şunları yapamazlar: namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, cinsel ilişkiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler. Diyanet İşleri adetliyken kadının Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda ise farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş bu noktanın muallak olduğunu belirtmiştir.
İhlas Suresi Konusu
İhlas Suresi, Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Hadis kaynaklarında faziletleri ile ilgili önemli bilgiler verilmiştir. Bu Sûrede Allah Teâlâ'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde anlatılmıştır.
İhlas Suresi Faziletleri
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur:
"Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1).
"Onu sevmen seni cennete götürür" müjdesini vermiştir (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 11, "Tefsîr", 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).
İhlas Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.