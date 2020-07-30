30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları şu saatlerde merakla araştırılıyor. Kazanan sayılar Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği çekilişlerin ardından duyuruldu. Gün içerisinde bayilere uğrayarak loto oynayan on binlerce kişi özellikle bu saatlerde sonuçları merak ederek araştırma yapıyor. Geçen hafta perşembe günü 6 bilen iki kişi, 3 milyon 94 bin 95 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Peki, bugün hangi numaralar ikramiye sahibi oldu? İşte kazanan sayılar...
30 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5 - 11 - 31 - 40 - 45 - 53
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 666'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 10, 15, 16, 17 ve 47 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen iki kişi, 3 milyon 94 bin 95 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya ve İzmir'in Urla ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.
Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 8'inci hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 822 bin 751 lira 4 kuruşluk ikramiye devretti.