30 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları şu saatlerde merakla araştırılıyor. Kazanan sayılar Milli Piyango İdaresi'nin canlı yayında gerçekleştirdiği çekilişlerin ardından duyuruldu. Gün içerisinde bayilere uğrayarak loto oynayan on binlerce kişi özellikle bu saatlerde sonuçları merak ederek araştırma yapıyor. Geçen hafta perşembe günü 6 bilen iki kişi, 3 milyon 94 bin 95 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Peki, bugün hangi numaralar ikramiye sahibi oldu? İşte kazanan sayılar...

30 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 11 - 31 - 40 - 45 - 53