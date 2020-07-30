İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecek.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.