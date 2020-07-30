Hakim savcı sınavı ne zaman yapılacak? 1200 hakim savcı alımı ne zaman? Hakim savcı sınavı başvuru şartları nelerdir? Hakim ve savcı olarak görev yapmak isteyen kişilere müjdeli haber geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada hakim ve savcı alımının ne zaman başlayacağını duyurdu. 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli, 100 idari olmak üzere toplam 1200 hakim ve savcı alımı için detaylar haberimizde!
HAKİM SAVCI SINAVI NE ZAMAN?
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi 2 güzel haber vermek istediğini belirtti.
"100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapacağız." ifadesini kullanan Gül, ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
Adalet Bakanı Gül, "Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
HAKİM SAVCI MAAŞLARI NE KADAR?
Hakim ve savcıların maaşları görevlerini yaptıkları bölgeye göre değişmektedir. Bölgenin yanı sıra kişinin hizmet süresi, kıdem ve derecesi de maaşlarını etkilemektedir. Hakim ve Savcıların 2020 yılında belirlenen kriterlere maaşları şu şekildedir;
Mesleğe yeni başlayanlar 8. Derece ve 7/3 statüsünde olanlar 9.250 TL maaş almaktadır.
3 yıldır görev yapan 7. Derece 7/1 statüsünde olanlar 9.500 TL maaş almaktadır.
5 yıldır görev yapan 6. Derece 6/1 statüsünde olanlar 9.750 TL maaş almaktadır.
7 yıldır görev yapan 5. Derece 5/1 statüsünde olanlar 10.000 TL maaş almaktadır.
9 yıldır görev yapan 4. Derece 4/1 statüsünde olanlar 10.450 TL maaş almaktadır.
11 yıldır görev yapan 3. derece 3/1 statüsünde olanlar 11.000 TL maaş almaktadır.
13 yıldır görev yapan 2. derece 2/1 statüsünde olanlar 11.250 TL maaş almaktadır.
18 yıldır görev yapan 1. derece 1/1 statüsünde olanlar 13.000 TL maaş almaktadır.
1/4 kıdem ve derece sahibi hakim ve savcılar için 13.500 TL maaş almaktadır.
24 yıldır görev yapan 1/4 kıdem ve derece statüsünde olanlar ise 16.500 TL maaş almaktadır.