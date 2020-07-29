UNESCO’ya davet

UNESCO dünya mirası listesindeki Ayasofya Camisi 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz, Cuma günü kılındı. Türkiye tarihi mabedin restorasyon çalışmaları için UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul etti. UNESCO delegasyonunu İstanbul'a davet etti.
UNESCO dünya mirası listesindeki Ayasofya Camisi 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz, Cuma günü kılındı. Türkiye tarihi mabedin restorasyon çalışmaları için UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul etti. UNESCO delegasyonunu İstanbul'a davet etti.