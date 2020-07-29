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    • 29.07.2020 Gazete
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    ’ya davet

    dünya mirası listesindeki 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz, günü kılındı. tarihi mabedin restorasyon çalışmaları için UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul etti. UNESCO delegasyonunu 'a davet etti.

    UNESCO’ya davet
    UNESCO dünya mirası listesindeki Ayasofya Camisi 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz, günü kılındı. tarihi mabedin restorasyon çalışmaları için UNESCO ile yakın işbirliği yapmayı kabul etti. delegasyonunu 'a davet etti.
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