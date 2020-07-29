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    • 29.07.2020 12:46
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    ' yasasına direneceğiz' diyen 'li Özkan 'deki görüşmelere bile gitmedi!

    ve Milletvekili ' yasasına direneceğiz' diyen 'ın sözlerini hatırlatarak "16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerde direndi acaba!" dedi.

    Yine bir CHP klasiği! Direceneğiz demişti ama...

    Genel Başkan Yardımcısı ve , düzenlemesine direneceklerini belirterek "Gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz" demişti. ve Milletvekili , twitter hesabından Özkan'ın görüşmeye gelmediğini hatırlattı.

    Bülent Turan, "16 saat süren kanun görüşmelerine hiç gelmedi. Nerde direndi acaba! Yoksa sorun Tuncay Ökan'ın gelmemesi değil, bu üslupta bir twit atması. Oysa düzenleme asla bir sansür yasası değil aksine kişi haklarını gözeten, unutulma hakkı, Türkiyede temsilcilik gibi önemli düzenlemeler içeren Avrupa ülkelerinde de benzerleri olan makul bir yasa." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel 'Sosyal medya yasasına direneceğiz' diyen CHP'li Özkan TBMM'deki görüşmelere bile gitmedi!
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