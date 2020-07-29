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    • 29.07.2020 07:47
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    Son dakika: Türk kara sularına itilen 66 kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 66 kurtarıldı. Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Türk kara sularına itilen 66 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 66 kurtarıldı.

    Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içinde sığınmacıların olduğu bilgisini alan Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

    Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 41 sığınmacıyı kurtardı.

    Karaabdullah Burnu açıklarında Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 25 sığınmacı da Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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