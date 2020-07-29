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    • 29.07.2020 22:11
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    'da orman ı: 1 uçak, 5 helikopter havadan müdahale ediyor

    'nın ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangına, 1 amfibik uçak, 5 helikopter, 15 arazöz ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

    Soma'da korkutan orman yangını

    Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 1 amfibik uçak, 5 helikopter, 15 arazöz ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

    Soma ilçesi Büyük Güney Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

    5 HELİKOPTER, 1 AMFİBİK UÇAK, 15 ARAZÖZ, 13 SU TANKERİ VE 6 DOZER İLE DESTEK

    Yangına 5 helikopter, 1 amfibik uçak, 15 arazöz, 13 su tankeri ve 6 dozer ile müdahale ediliyor.

    Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası yangının ilerlemesinin durdurulduğu öğrenildi.

    Öte yandan yangında tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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