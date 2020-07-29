NATO tatbikatinden dönen savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti

İspanya donanmasının güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görülürken bazı askerler fotoğraf çekti. Geminin arka kısmındaki helikopterin üzerinde askerlerin olması da dikkat çekti.

Karadeniz'de icra edilen 'Sea Breeze 2020' tatbikatından dönen savaş gemileri yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.