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    • 29.07.2020 16:14
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    MSB duyurdu! yakınında 26 düzensiz kurtarıldı

    , doğusundaki botta tespit edilen 26 düzensiz in, Karaburun gemisi tarafından Komutanlığı unsurlarınca sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

    MSB duyurdu! 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

    , doğusundaki botta tespit edilen 26 düzensiz in, Karaburun gemisi tarafından Komutanlığı unsurlarınca sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de görevli TCG Karaburun tarafından, 28 Temmuz tarihinde Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmenin sağ olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılması sağlandı" denildi.

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